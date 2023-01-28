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فنون ومشاهير

محمد رمضان يتخطى 8 مليارات مشاهدة على "تيك توك"

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:00
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تصدر وسم يحمل اسم النجم محمد رمضان، عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي يتخطى عدد مشاهدات 8 مليارات.

وقام رمضان بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك، ليعلن تحقيقه الرقم القياسي، كأول فنان عربي يتخطى اسمه الـ8 مليارات مشاهدة على "تيك توك"، ويحقق أعلى هاشتاغ في العالم العربي على هذا التطبيق.
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وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "الحمد لله أعلى هاشتاع في العالم العربي على تيك توك 8 مليار مشاهدة.. أهدي هذا النجاح لبلدي مصر وأهلها".
المصدر: سيدتي
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