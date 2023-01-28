على أنغام "بنت الجيران"... حسن شاكوش يرقص احتفالاً مع خطيبته (فيديو)

نشر الفنان المصري عمر كمال العديد من الصور والفيديوهات من خطوبة صديقه الفنان حسن شاكوش.



ونشر عمر كمال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهر فيه شاكوش وخطيبته يرقصان على أنغام أغنية "بنت الجيران" وسط تفاعل كبير من الحضور ومن بينهم عمر كمال والذين شاركوا الخطيبين الرقص والغناء.

Advertisement







وكان الفنان المصري حسن شاكوش احتفل بخطوبته مساء الجمعة على فتاة من خارج الوسط الفني.



ونشر الفنان حسن شاكوش صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وظهر فيها برفقة خطيبته وقال في تعليقه على الصورة: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات".



وكان مواطنه وصديقه الفنان عمر كمال قد اعلن الخبر من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث ظهر عمر كمال برفقة العروسين وقال في تعليقه على الصورة: "شاكوش لقى بنت الجيران أخيرا ربنا يسعدهم"ـ تيمناً بأغنيته الشهيرة "بنت الجيران".



كما نشر عمر كمال مقطع فيديو على "فيسبوك" برفقة العروسين ايضاً وظهر وهو يغني وقال في تعليقه على الفيديو: "مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي".