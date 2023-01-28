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فنون ومشاهير

كارين رزق الله تفقد اعصابها.. ماذا جرى معها؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 16:00
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قصدت الممثلة كارين رزق الله، مصفف الشعر الشهير فيكتور كيروز لتطل على متابعيها بـ لوك جديد تلفت من خلاله الانظار كالعادة، الا ان ما حصل مع كارين لم يكن في الحسبان، اذ قام مصفف الشعر بقص جزء كبير من شعرها، الامر الذي جعلها تفقدد اعصابها وتصرخ عليه، طالبة الا يكمل ما بدأ به، الا انه اصر على انها ستبدو اكثر جمالا وإشراقا.
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وقد نشرت كارين رزق الله عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، فيديو يوثق ما حصل، لتدخل بعدها كارين بنوبة من الضحك.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بعفويتها التي اعتادوا عليها، كما اشاروا الى انها تبدو جميلة ومميزة في كل حالاتها.
 
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