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فنون ومشاهير

هيفاء وهبي تنقذ ام من مرضها وابنها يوجه رسالة مؤثرة

Lebanon 24
28-01-2023 | 23:00
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وجه احد المتابعين رسالة مؤثرة تحدث فيها عن الدعم الذي تلقاه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإنقاذ والدته وعلاجها من مرضها.
وكتب المتابع على صفحته الخاصة عبر تويتر:"انا امي مرضت  و اتحسنت و رجعت مرضت مرة تانية و كان عليي كتير دفعات و الحمد لله  اليوم احسن و لو هني ما بيقبلوا احكي او قول اسمائهم بس هالاشخاص ساعدوني من قلبهم و وجودهم بيكفي يعطيني طاقة ايجابية بالاذن منهم..هيفاء وهبي ونوال بري ".
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