هيفاء وهبي تنقذ ام من مرضها وابنها يوجه رسالة مؤثرة

وجه احد المتابعين رسالة مؤثرة تحدث فيها عن الدعم الذي تلقاه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإنقاذ والدته وعلاجها من مرضها.

وكتب المتابع على صفحته الخاصة عبر تويتر:"انا امي مرضت و اتحسنت و رجعت مرضت مرة تانية و كان عليي كتير دفعات و الحمد لله اليوم احسن و لو هني ما بيقبلوا احكي او قول اسمائهم بس هالاشخاص ساعدوني من قلبهم و وجودهم بيكفي يعطيني طاقة ايجابية بالاذن منهم..هيفاء وهبي ونوال بري ".

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