من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)

لاقت إطلالة النجمة العالمية المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك الجريئة في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance، الذي تشارك في بطولته مع تشانينغ تاتوم وماثيو ماكونهي، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

وأطلت حايك البالغة من العمر 56 عاما بفستان شفاف مخرّم باللون الأسود وعليه طبعات من الورود المطرزة أظهر ملابسها الداخلية.

وشاركت سلمى مقطع فيديو لها بالفستان عبر حسابها الخاص على انستغرام قائلة: "كان السحر في الهواء الليلة الماضية في ميامي في العرض الأول لفيلم MagicMikesLastDance لا تفوتوا الاستمتاع بها في يوم الفالنتاين عطلة نهاية الأسبوع!.

وانقسم متابعون بين من أبدوا إعجابهم بفستان سلمى، ومنهم من انتقد التصميم الذي يظهر جسدها بالكامل.

وكانت Warner Bros قد طرحت الإعلان الترويجي الأول لفيلم Magic Mike’s Last Dance الذي تلعب بطولته سلمى حايك وتشانينغ تيتوم، حيث تتعرف إليه في الملاهي الليلية وهي امرأة ثرية، وتنشأ بينهما قصة حب ثم تعرض عليه السفر معها إلى لندن.

وينتقل الثنائي إلى لندن، بعرض لا يمكن لمايك لاين أن يرفضه مع جدول أعمال خاص بها، حيث ينطلق بمهمة التحضير لعرض في أحد المسارح الشهيرة في لندن.

وحاولت سلمى أن توجّه مايك للخطة التي تريدها، وهو الأمر الذي يجد مايك نفسه فيه، عالم المسرح والرقص.

وسينطلق الفيلم حول العالم في 8 شباط المقبل وفق ما ذكرت قناة ورنر بروس بيكتشرز على يوتيوب، وسيتم توزيعه بواسطة Warner Bros. Pictures. (فوشيا)|