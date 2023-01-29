هذه الفنانة الشهيرة بطلة فيلم تامر حسني الجديد (صور)

كشف الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، عن تعاونه للمرة الثانية مع الفنانة مي عمر في فيلمه الجديد "تاج".



ونشر تامر مجموعة من الصور تجمعه بمي أثناء توقيع العقد، وعلق قائلاً: "مبرووووووووك يا مي فيلم تاج".

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وكانت مي عمر قد شاركت تامر حسني في بطولة فيلم "تصبح على خير"، والذي عرض قبل عدة سنوات، ليكون هذا هو التعاون الثاني بينهما. وكانت مي عمر قد شاركت تامر حسني في بطولة فيلم "تصبح على خير"، والذي عرض قبل عدة سنوات، ليكون هذا هو التعاون الثاني بينهما.



ومن ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، يوم 3 من شهر آذار المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلي بارك. (لها)