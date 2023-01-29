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فنون ومشاهير

هذه الفنانة الشهيرة بطلة فيلم تامر حسني الجديد (صور)

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:00
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كشف الفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، عن تعاونه للمرة الثانية مع الفنانة مي عمر في فيلمه الجديد "تاج".

ونشر تامر مجموعة من الصور تجمعه بمي أثناء توقيع العقد، وعلق قائلاً: "مبرووووووووك يا مي فيلم تاج".
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متابعة نحنا – فيلم “تاج” يجمع تامر حسني و مي عمر | Ne7na Magazine

وكانت مي عمر قد شاركت تامر حسني في بطولة فيلم "تصبح على خير"، والذي عرض قبل عدة سنوات، ليكون هذا هو التعاون الثاني بينهما.
 
مي عمر تكشف عن رأيها في فيلمها الجديد مع تامر حسني «تاج» | أهل مصر

ومن ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، يوم 3 من شهر آذار المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلي بارك. (لها)
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