المنتج الشهير ترك لطليقته الفنانة 10 ملايين دولار في وصيته رغم زواجهما لمدة 12 يوماً!

كشف المنتج جون بيترز (77 عاماً) أنه قرر إشراك طليقته النجمة الأميركية باميلا اندرسون (55 عاماً) في وصيته، رغم زواجهما القصير جداً.

وقال في مقابلة لمجلة "فانيتي": "سأحب باميلا دائمًا، وستكون دائمًا في قلبي، والحقيقة أنني قررت أن أترك لها 10 ملايين دولار في وصيتي، هي لا تعرف ذلك، حتى أنه لا أحد يعرف ذلك".

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وأضاف: "أنا أقول ذلك فقط للمرة الأولى في هذه المقابلة، ربما لا ينبغي أن أقول ذلك، لكن هذا من أجلها سواء كانت بحاجة لذلك أم لا ".

وارتبط الثنائي في عام 2020 لمدة 12 يوماً قبل أن ينفصلا، علماً أن الزواج لم يكن قانونياً أبدًا، بسبب عدم تقديم الأوراق المطلوبة.

يُذكر أن أندرسون تزوجت خمس مرات من أربعة رجال مختلفين. (لها)