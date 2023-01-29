انتشرت عبر المواقع.. صورة نادرة للسيدة فيروز مع زياد الرحباني وهو رضيع

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للسيدة فيروز مع ابنها الفنان زياد الرحباني وهو رضيع.

وظهرت فيروز في الصورة التي نشرها احد المتابعين على صفحته الخاصة عبر "تويتر" وهي تقوم بإرضاع ابنها زياد، وعلّق عليها بالقول: "السيدة فيروز الأم ومولودها البكر زياد الرحباني مطلع عام ١٩٥٦، Source: Nabil Tabbah".(الجديد)