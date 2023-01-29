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فنون ومشاهير

"ادعولي".. اعلامية شهيرة تكشف عن إصابتها بمرض خطير للمرة السابعة خلال 5 سنوات (فيديو)

Lebanon 24
29-01-2023 | 11:00
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كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن معاناتها مع مرض الثعلبة وخلل المناعة، وذلك للمرة السابعة خلال خمس سنوات، بعدما شفيت منه قبل خمسة أشهر.
وظهرت سالي في فيديو نشرته على "فيسبوك" وهي تتلقى العلاج، وعلقت عليه كاتبة: "دخلت الدوامة دي تاني!!! مرض الثعلبة وخلل المناعة للمرة السابعة فى 5 سنين.. سبحانك يا رب".
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وأضافت: "يا دوبك لسة مخلصة علاج وكورتيزون وحاولت أخس تانى وأرجع أعالج شعرى من الصيف!! فى 5 شهور تعافي بعد ما تتعالج تطلع تاني بالسرعة دي، ودي أول مرة تحصل".
وتابعت: "3 شهور من الضغط النفسي والعصبي ودي أول حاجة ترجع المرض ده! حاولت أمثل إنى كويسة زى ما على طول بعمل، بس جسمي كل مرة بيرفض يمثل معايا وابتلى في أكتر حاجة كنت بحبها… سبحانك يا رب".
 



واستكملت: "لما الدكتورة تقولى فيه أطفال وبنات بقِت تيجى تاخد الحقن وتقول سالي بتاخدها فرحت.. قلت لعلها المنجية من الابتلاء!".

وطالبت متابعيها بالدعاء لها قائلة: "ادعولى .. مفيش حاجة تستاهل إنك تضغط على نفسك ولا تزعل وتمرض وتموت".
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