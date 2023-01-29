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فنون ومشاهير

عاصم الزند أول المسلسلات الجاهزة لموسم رمضان 2023

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:00
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على الرغم من بعض التأخير الذي طاول سلسلة من الإنتاجات الخاصة بموسم رمضان لجهة التصوير والتنفيذ، يبدو أن شركة الصبّاح  ستنهي خلال أسبوعين عمليات تصوير مسلسل "عاصم الزند" الدراما السورية التي تعيد تيم حسن إلى موطنه في عمل يقال أنه ينقل حقبة تاريخية مهمة في تاريخ لبنان وسوريا، القصة التي اشرف عليها المخرج سامر البراقوي ونفذها كانت محط جدل واسع حول عودة تيم حسن إلى الدراما التاريخية بعدما اعتاد عليه المشاهد في ادوار ""مودرن" قدمها في خمسة أجزاء من "الهيبة" واختتمها بفيلم يحمل الاسم نفسه قبل أشهر.
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يذكر أخيراً ان "عاصم الزند" صُوّر بين بيروت ودمشق وكذلك في مدينة حمص حيث كان الوقت لصالحه في معالجة السيناريو وعرضه بتفاصيله القريبة جداً من يومياتنا. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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