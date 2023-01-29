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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة تعلن وفاة والدها: لقد رحل أبي.. من هي؟
Lebanon 24
29-01-2023
|
07:15
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كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن وفاة والدها، وذلك عبر منشور لها على حسابها الخاص بـ"فيسبوك".
واكتفت عائشة في منشورها بكتابة: "لقد رحل أبي" من دون أن تكشف عن أسباب الوفاة أو مكان الجنازة. (لها)
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المصدر: لها
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