ممثلة شهيرة تعلن وفاة والدها: لقد رحل أبي.. من هي؟

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن وفاة والدها، وذلك عبر منشور لها ‏على حسابها الخاص بـ"فيسبوك".‏



‎واكتفت عائشة في منشورها بكتابة: "لقد رحل أبي" من دون أن تكشف عن أسباب الوفاة أو مكان الجنازة.‏ (لها)

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