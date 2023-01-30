أثارت عاصفة من الانتقادات ضدها بعد ظهورها وهي تدخن "الفيب".. أصالة تعتذر: شربت شوي وصوروني (صور)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة ظهرت فيه الفنانة السورية أصالة وهي تحمل سيجارة إلكترونية "الفيب" في كواليس برنامج "سعودي آيدول"، ما أثار عاصفة من الانتقادات الغاضبة ضد صاحبة "آسفة"، ما دفعها للاعتذار، مساء أمس الأحد، بعد تدخل زميلتها الإماراتية أحلام.

في التفاصيل، شارك الإعلامي السعودي أحمد بن هشام المالكي، تغريدة على تويتر، كتب فيها: "أصالة نصري فنّانة مميزة فنياً، ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها الفيب على الملأ".

وأضاف "من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف مع نفسك بعيداً عن إزعاج الآخرين، للعلم الفيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023 Advertisement

أحلام.. ترد وتدافع

بدورها، ردت أحلام على التغريدة وكتبت، "اعذر مروري تغريدة مستفزة وغير لائقة، وهذا لن يقلل من قدرها اخوية هي إنسانة عفوية وتحترم جمهورها وإلا كانت دخنت ع الهوى، ومثل ما شفت وراء الكواليس!! والناس اللي تتصيد من دون أي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبة والتقدير أصالة صارت بنتنا وما نرضى فيها".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023

تصرف أكثر استفزازاً

في المقابل، أحمد بن هشام، رد سريعاً على أحلام بتغريدة أخرى، قائلاً: "إذا كانت التغريدة مستفزّة فتصرفها أكثر استفزازاً، وجهة نظرك وأحترمها.. وشرّفني مرورك يا أم فاهد".

أحلام شاركت الرد، وعلقت، "لا بل بالعكس أخوي الغالي اللي صورها ما احترم خصوصيتها خلف الكواليس لاحظ وهي أمام الكاميرا تقدر جمهورها ولم تتصرف بأي شي خاطئ صح ؟؟؟ ويمكن أنت تمر بلحظهة أو أنا أو غيري لحظة شخص يسرق خصوصيتنا في أي موقف كان أكيد شي يضايق وشوف اليوم اللي يصور صورة من غير إذن يُحاسب قانونياً صح؟".

وأضافت، "أصلاً باين أنك من محبي أصالة بس ابي أعرف اللي صور وش مستفيد أو وش استفادت، اسمحي لي ع الإطالة بس والله هي كثير حريصة".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I

— أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I

— أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023

أصالة تعتذر

أصالة شاركت تغريدة أحلام وشكرتها على ردها، واعتذرت عن تصرفها، وقالت: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ما كان المفروض أشرب فيب قدّام الناس بس كان وقت التصوير طويل وأخدت من صديقة موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر اعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".

#أصالة_نصري فنّانة مميزة "فنياً" ولكنها لم تحترم الجمهور ولم تحترم زملاءها في اللجنة بتدخينها «الڤيب» على الملأ!!



من المفترض أن تكوني قدوة أمام جمهورك ويبقى هذا التصرف "مع نفسك" بعيداً عن إزعاج الآخرين.



للعلم: الڤيب لا يقل ضرراً عن الدخان وربما أضراره أكبر. pic.twitter.com/xi5O00nt7I — أحمد بن هشام المالكي (@AlmalkiTV1) January 28, 2023

يذكر أن الفيديو سرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال تصوير برنامج "سعودي آيدول" الذي بث على الهواء يوم الأربعاء الماضي، وكانت أصالة تدخن "الفيب" في الكواليس في وقت الاستراحة، لكن المقطع المصور أثار موجة من الانتقادات الحادة كون أصالة شخصية فنية كبيرة ومؤثرة في الوطن العربي وضمن لجنة تحكيم برنامج للمواهب الشابة. (العربية)