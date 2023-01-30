زوج جينيفر لوبيز السابق مارك أنطوني يتزوج رسمياً.. وهذا شرط لوبيز لمباركة الزواج!

أعلن الفنان مارك أنتوني، زوج الفنانة جينيفر لوبيز السابق، ونادية فيريرا عن حبهما وتم الزواج ليفيا بوعود الخطوبة التي قطعها كلاً منهما في أيار من العام الماضي.



كان الزوجان يمسكان أيديهما ويحدقان في عيون بعضهما البعض، عندما بارك الأب خورخي العروسين اللذين اندمجا بعد ذلك في مشاعر رومانسية أعادت تأكيد مشاعرهما العميقة وتمثل بداية حياتهما كزوجين.

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مع عائلاتهما إلى جانبهما، تزوج المغني اللاتيني مارك أنتوني وعارضة الأزياء الباراجوايية نادية فيريرا، في حفل رائع أُقيم في متحف بيريز للفنون في ميامي (PAMM). كان لحفل الزفاف قائمة رائعة من المشاهير الذين شاهدوا الزوجين وهما يقولان "أفعل". كان كلٌ من ديفيد بيكهام، سلمى حايك، لين مانويل ميراندا، لويس فونسي، وحتى رؤساء بعض دول أميركا اللاتينية ضيوفاً حفل الزفاف. أيضاً شهد الحفل روميو سانتوس، مالوما، ماركو أنطونيو سوليس، وشقيق مارك؛ بيغرام زياس.

فستان العروس ورجال العريس



أصبحت الفائزة بالمسابقة النهائية لملكة جمال الكون 2021 أميرة خيالية، استحوذت على أعين جميع الحاضرين، خاصةً أنظار زوجها الجديد، حيث أظهرت عارضة الأزياء الباراجوايانية جمالها في فستان زفاف جميل من تصميم غاليا لاهاف. في يومها الخاص، اختارت نادية تصميماً ذا ذوق رومانسي وتفاصيل دانتيل جميلة وذيل طويل وضخم. أما العريس فكانت بدلة الزفاف بتوقيع كريستيان ديور.

شارك كارلوس سليم وديفيد بيكهام الدور المهم لأفضل رجل في هذا الزفاف الذي طال انتظاره. اختار مغني السالسا، المولود في نيويورك، أن يقف بجانبه اثنان من أفضل أصدقائه. كان مارك أنتوني مقرباً من رجل الأعمال وأسطورة كرة القدم الإنجليزية لسنوات. حضر بيكهام مع زوجته فيكتوريا بيكهام ومغنية Spice Girls السابقة، ومصممة أزياء وشخصية تلفزيونية.



كانت جينيفر لوبيز ومارك أنتوني من أكثر الأزواج الذين تم الحديث عنهم في العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان. شارك المغنيان الناجحان في علاقة عاطفية لبعض الوقت بعد أن التقيا، على الرغم من أن زواجهما لم يستمر رسمياً سوى سبع سنوات.

على الرغم من أن جينيفر لوبيز هي امرأة منفتحة للغاية، إلا أنه تم الكشف عن أن المغنية لم تأخذ أخبار زفاف مارك أنتوني جيداً. وكشف مصدر عن أن سيدة الأعمال لم تعجبها حقيقة أن شريكها السابق سيتزوج فيريرا بعد ستة أشهر فقط من المواعدة.

لقد انتهى الأمر بجنيفر لوبيز إلى دعمه، لكنها فرضت شرطاً مهماً للغاية على زوجها السابق من أجل الحصول على مباركتها.

وفقاً لعدة مصادر، فإن هذا الشرط له علاقة بضرورة أن تعامل نادية فيريرا أطفال جينيفر لوبيز ومارك أنتوني؛ ماكس وإيمي جيداً، وقد أوضحت لوبيز هذا لمارك أنتوني.

يتعلق قلق جينيفر لوبيز بشأن فيريرا بحقيقة أنها ستُصبح زوجة أب لأبنائها، وهي ليست على استعداد لتركهم مع أي شخص.