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فنون ومشاهير

ابنة هيفا وهبي بروب الاستحمام.. وتُثير الجدل بصورة مع والدتها!؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:19
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت زينب بروي الاستحمام، وعلقت على الصورة بالقول: "وأخيرًا الشي اللي من زمااان عم بشتغل عليه رح ينزل قريباً وما بتتخيلوا ادي متحمسة شوف ردة فعلكم لمًا تجربوا . شو بتتوقعوا هالشي رح يكون ؟ رح اعطيكن ٣ خيارات : عطر أو عدسات أو ميك آب؟".

 

 
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال زينب، الا ان قسما منهم انتقدها لكثرة عمليات التجميل التي خضعت لها في الفترة الأخيرة، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: "عمليات التجميل أخفت جمالك الطبيعي للأسف".

 

إلى ذلك أثارت صورة زينب الجدل حيث ظهرت امرأة في الخلفية بشعر طويل شبهها العديد من المتابعين بهيفا وهبي، سائلين إن كانت والدتها موجودة معها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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