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فنون ومشاهير

فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته: أبيع الكحول لكنني لا أشربها لأنها حرام وأحافظ على صلاتي وصيامي

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:34
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أعلن الفنان ربيع الأسمر انه انتقل من دراسة الدين، إلى مجال الفن والغناء، نظرا لعدم ثقته بنفسه وبالمسؤولية التي يجب أن يتحملها خلال دراسته للدين، مشيرا إلى أنه يحافظ حتى الآن على الصلاة والصوم.

 

وأشار الأسمر خلال استضافته في برنامج "شو القصة" إلى وجود العديد من الفرص أمامه التي أتاحت له تعاطي الممنوعات كالشرب والحشيش من قبل فنانين ذوي مستويات عالية، لكنه ابتعد عن ذلك بسبب التزاماته الدينية من خلال العديد من المبررات والحجج، كما قال.

 

 
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وحول حقيقة امتلاكه محلا تجاريا لبيع الكحول، قال الأسمر: "عندي محل لبيع الكحول، بس ما بشرب وبحافظ على صلاتي وصيامي وقراءة القرآن، ورح اترك قريبا الاسترزاق من بيع الخمر، لأنو ما في شي بدوم غير مال الحلال".

 

وأشار الأسمر إلى أنه أقدم على خطوة الزواج عدة مرات، حيث كانت المرة الأولى بعمر الـ 17 عاما، ليحصل الانفصال عند سفره إلى سويسرا، وتزوج مرة أخرى هناك، لينفصل أيضا، لافتا إلى أنه ارتبط بعدها من امرأة سورية واستمر زواجهما حتى الآن. (فوشيا)

 

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