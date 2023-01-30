اسعد رشدان من المستشفى: زمطنا (صور)

نشر الممثل اسعد رشدان صورة له على صفحته الخاصة عبر فيسبوك ظهر فيها وهو على سرير المستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية تمييل للقلب وتركيب "رسّورات".



وارفق رشدان الصورة بتعليق:"زمطنا حيث لم يزمط الآخرون...نظرة فابتسامة فتلفون فموعد، فصورة اشعة، فسكانر، فصورة ما فوق الصوتية، فميل، فرسّورات".

Advertisement