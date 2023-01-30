Advertisement

فنون ومشاهير

اسعد رشدان من المستشفى: زمطنا (صور)

Lebanon 24
30-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1033722-638106769802465891.jpg
Doc-P-1033722-638106769802465891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الممثل اسعد رشدان صورة له على صفحته الخاصة عبر فيسبوك ظهر فيها وهو على سرير المستشفى، وذلك بعد خضوعه لعملية تمييل للقلب وتركيب "رسّورات".

وارفق رشدان الصورة بتعليق:"زمطنا حيث لم يزمط الآخرون...نظرة فابتسامة فتلفون فموعد، فصورة اشعة، فسكانر، فصورة ما فوق الصوتية، فميل، فرسّورات".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:43 | 2023-01-30
08:39 | 2023-01-30
08:00 | 2023-01-30
03:34 | 2023-01-30
03:19 | 2023-01-30
02:19 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website