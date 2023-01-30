بعد تسريب فيديو تدخينها... أحلام تدافع عن أصالة!

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دافعت الفنانة الاماراتية احلام عن الفنانة السورية اصالة وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة على خلفية تسريب فيديو لها من كواليس سعودي ايدول ظهرت فيه وهي تدخن.وعلّقت احلام على تغريدة لاحد المتابعين انتقد فيها اصالة بسبب هذا التصرف، وقالت:"اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".وبدورها ردت عليها اصالة بالقول:"غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".