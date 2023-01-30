15
o
بيروت
15
o
طرابلس
4
o
صور
15
o
جبيل
0
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تسريب فيديو تدخينها... أحلام تدافع عن أصالة!
Lebanon 24
30-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دافعت الفنانة الاماراتية احلام عن الفنانة السورية اصالة وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة على خلفية تسريب فيديو لها من كواليس سعودي ايدول ظهرت فيه وهي تدخن.
وعلّقت احلام على تغريدة لاحد المتابعين انتقد فيها اصالة بسبب هذا التصرف، وقالت:"اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى،ومثل ما شفت وراء الكواليس!!والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".
Advertisement
وبدورها ردت عليها اصالة بالقول:"غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجوده وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. إليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة".. إليكم آخر المعلومات
04:15 | 2023-01-30
30/01/2023 04:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة "السي سويت" المروّعة.. هذا ما حصل
13:15 | 2023-01-29
29/01/2023 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
Lebanon 24
ما جرى في لبنان يتكرّر فيها.. تحذيراتٌ من "إفلاس" دولة عربية بارزة!
12:00 | 2023-01-29
29/01/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن الفيل.. توتر كبير وإطلاق نار أمام مكتب حزبي!
Lebanon 24
في سن الفيل.. توتر كبير وإطلاق نار أمام مكتب حزبي!
14:29 | 2023-01-29
29/01/2023 02:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السحوبات النقديّة... ماذا قرّر مصرف لبنان؟
Lebanon 24
بشأن السحوبات النقديّة... ماذا قرّر مصرف لبنان؟
08:35 | 2023-01-30
30/01/2023 08:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:30 | 2023-01-30
طلّق زوجته لأنه يحبّ حماته.. مسلسل عربي نسخة عن "العشق الممنوع" التركي يثير ضجة
08:43 | 2023-01-30
راغب علامة برفقة وزير حالي يمارسان رياضة المشي.. وهذا ما طلبه منهما عمال النظافة (صورة)
08:39 | 2023-01-30
فيديو عفوي.. شاهد أصغر أطفال رونالدو وجورجينا رودريغيز
08:00 | 2023-01-30
السرطان ينهي حياة النجمة الشهيرة بعد معركة دامت لسنوات.. لديها 3 اطفال فمن هي؟ (صور)
05:00 | 2023-01-30
اسعد رشدان من المستشفى: زمطنا (صور)
03:34 | 2023-01-30
فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته: أبيع الكحول لكنني لا أشربها لأنها حرام وأحافظ على صلاتي وصيامي
فيديو
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
30/01/2023 18:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
30/01/2023 18:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا حصل بين نادين نسيب نجيم وخطيبها السوري في الطائرة المتجهة الى الرياض؟ (فيديو)
02:00 | 2023-01-27
30/01/2023 18:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact