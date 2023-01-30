السرطان ينهي حياة النجمة الشهيرة بعد معركة دامت لسنوات.. لديها 3 اطفال فمن هي؟ (صور)

أعلن زوج الممثلة الأميركية آني ويرشينغ وفاتها عن 45 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.



وعبّر زوج الراحلة الممثل الكوميدي ستيفان فول عن حزنه الشديد لفقدانها بمنشور قال فيه: "هناك جرح كبير في عائلتنا اليوم، على الرغم من أنها تركت جميع الأدوات لملئه. لقد وجدت الفرح في أبسط اللحظات، فلم تكن بحاجة الى الموسيقى حتى ترقص. علّمتنا ألا ننتظر المغامرة للعثور على السعادة. وداعاً يا صديقتي، أحبك يا عائلتي الصغيرة".

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