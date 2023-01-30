فنانة لبنانية شهيرة تنضم إلى نقابة الموسيقيين المصرية

بعد سنوات من الإقامة في مصر والحصول على الجنسية المصرية، استطاعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الحصول على "كارنيه" عضوية نقابة المهن الموسيقية المصرية.



وعلّقت سماحة على هذا الأمر في تصريحات صحافية قائلةً: "أنا سعيدة جداً لأنني أصبحت عضواً رسمياً في نقابة المهن الموسيقية المصرية".

وكانت كارول سماحة قد أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية، خلال حفل أحيته على مسرح المنارة في منطقة التجمع الخامس عام 2019، قائلةً: "أول بلد عربي احتضنّي بعد لبنان هو مصر، كما أنها احتضنتني عاطفياً، وأحب أن أحتفل بحصولي على الجنسية المصرية، وأتشرّف أن أكون مصرية، فجميعنا تربّى على الفن المصري". (لها)