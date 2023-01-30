مكسيم خليل جاهز لرمضان "ابتسم ايها الجنرال"‎‎

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بعد أكثر من عام ونصف من التحضيرات، يبدو أن مسسل "ابتسم أيها الجنرال" كتابة سامر رضوان أصبح جاهزاً وهو من إنتاج ميتافورا/ وإخراج عروة محمد في أول تجربة يبدو أنها ستنال مزيداً من الجدل بسبب القصة وقربها من واقع تاريخي عاشته سوريا منذ عقود طويلة.والواضح من خلال الصورة التي نشرها مكسيم خليل على صفحته معلناً عن قرار عرض المسلسل في موسم رمضان للدراما من دون أن يذكر اسم المحطة، في حين ذكرت مواقع سورية أن المسلسل أصبح جاهزاً لرمضان المقبل وأدرجته ضمن سلسلة الاعمال السورية الخاصة بالموسم الاقوى.وتروي القصة حكاية شاب فقير من عائلة قروية، مهووس بالسلطة يقضي فترة التجنيد في سوريا ويصل إلى مراتب رفيعة جداً بدافع الهوس وحب السلطة، وبالتالي يقضي على كل من يعارضه بطرق أقرب الى الديكتاتورية، ويطرح المسلسل الواقع البيئي والعائلي لمعظم الشخصيات التي أوجدها الكاتب سامر رضوان في العمل وضمن بذلك بناءها بشكل جريء فعلاً .يذكر أن آخر أعمال سامر رضوان كانت "دقيقة صمت" لعب بطولته عابد فهد ليتجه بعده سامر رضوان الى تركيا حيث يقيم هناك منذ ثلاث سنوات ويعمل على جديده "ابتسم ايها الجنرال" الذي صُوّر في تركيا أيضاً. (نواعم)