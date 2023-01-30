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فنون ومشاهير
طلّق زوجته لأنه يحبّ حماته.. مسلسل عربي نسخة عن "العشق الممنوع" التركي يثير ضجة
Lebanon 24
30-01-2023
|
09:30
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أثار مسلسل "أزمة منتصف العمر"، الذي يقوم ببطولته الفنانان كريم فهمي وريهام عبد الغفور، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أربع حلقات منه، وذلك عقب حديث الجمهور عن تشابه أحداثه مع أحداث المسلسل التركي "العشق الممنوع".
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وانتقد الجمهور العلاقة المحرّمة التي تنشأ بين الشخصية التي يؤديها كريم فهمي، وريهام عبد الغفور والتي تجسد شخصية والدة زوجته في المسلسل.
ويُعرض المسلسل، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الدراما المصرية إلى جوار الأبطال، على منصة شاهد الرقمية أسبوعيًا يوم الخميس.
ويتصدَّر مسلسل "أزمة منتصف العمر" تريند منصة "شاهد"، بعد تصاعد الأحداث الكبير خلال أولى حلقاته.
وعُرض المسلسل التركي "العشق الممنوع" عام 2008، وحقق نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول "مهند" الذي ينجذب الى زوجة عمّه "سمر" ويحبّها، ثم يرتبط بابنة عمه "نهال"، لينتهي العمل بانتحار "سمر".
ورغم الانتقادات، أشاد الجمهور بأداء ريهام عبد الغفور المميز وتغيير شكلها لناحية العمر بما يتماشى مع الأحداث، وكل ذلك في أربع حلقات فقط. (لها)
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