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أجاب الفنان حسن الرداد على أسئلة الجمهور، خلال حواره مع برنامج "عرب وود" على هامش تواجده في ملتقى الإبداع والتميز، حول سبب عدم تسمية مولوده الجديد باسم والد زوجته الفنان الراحل سمير غانم، قائلاً إنه اختار أسماء أبنائه قبل أن يتعرف الى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وأضاف: "من زمان من قبل ما أتعرف على إيمي وأنا مقرر إني لو خلّفت ولد هاسميه "فادي" على اسم أخويا الله يرحمه، ولو بنت هسميها "فادية" على اسم والدتي".وعن تعليقات الجمهور ومطالبتهم له بتسميته باسم الفنان سمير غانم، قال الرداد: "مشوفتش تعليقات بالكلام ده، وأنا مقرر إني هاسمّي "فادي" والناس كلها عارفة الكلام ده من زمان".وكشف الرداد أنه يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "محارب"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والأكشن، ويتحدّث فيه باللهجة الصعيدية، ويلعب دور سائق ميكروباص، مشدّداً على أهمية التنوع في الأدوار التي يقدّمها للجمهور.