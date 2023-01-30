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فنون ومشاهير

نجم قدير في أشرس انتقاد على التكريمات المتكررة: من أجل الشو والتريند!

Lebanon 24
30-01-2023 | 23:00
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وجّه النجم المصري محمد صبحي انتقاداً قوياً بسبب تكريم الفنانين بشكل متكرر خلال فترة قصيرة، موضحاً أنها "ظاهرة" غير مقبولة وتؤثر في الريادة الفنية المصرية.

وقال صبحي خلال مداخلة صحافية: "أنا لا أقبل التكريم مهما عظُم إذا لم تقدّم الجهة التي تكرمني حيثيات تكريمي، وإذا صدّقتها أقبل التكريم على راسي".
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وأضاف: "كثير من التكريمات الحاصلة حالياً تلاقي التلفونات دايرة على الفنانين إنت مكرّم، عشان زيادة الحضور من أجل الرعاة، وهذه التكريمات أسمّيها طريقة ناخد السلطانية ونمشي، ولذلك تكريم الجمهور هو الأصدق في رأي".
 
هذا وحذّر محمد صبحي من سحب الريادة الفنية المصرية، قائلاً: "النهاردة إذا لم نحافظ على ريادة مصر في الفنون والفكر تنسحب مننا الريادة، ويا ريت بنجوم كبار أو فنانين لهم تاريخ، إنما كثير منهم من أجل الشو والتريند".
المصدر: لها
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