فستان مكشوف وإكسسوارات غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صور)

أثارت الفنانة مايا دياب جدلا عقب نشرها صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي" انستغرام".

وارتدت مايا فستانا اسود مكشوف من منطقة الصدر، ووضعت مكياجا قوياً بألوان ترابية لامعة مع آيلاينر عريض على شكل فم السمكة، مع طلاء أظافر باللون البيج الغامق، وتم تحديد أطراف الأظافر باللون الأسود وأحمر شفاه نيود بنّي قوي.

وأكملت مايا إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات المختلفة والغريبة، والتي جاءت على شكل سلاسل حديدية، تم تصميمها وتنسيقها بطريقة فنية لتأخذ شكل الخواتم والأقراط التي تزيّنت بها.

ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بقدرتها على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وعلى ابتكار كل ما هو جديد في عالم الموضة. (لها)