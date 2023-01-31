بعمر الـ 57.. نجوى كرم تستعرض رشاقتها بـ "جمبسوت" جلد ضيق (صور)

نشرت الفنانة نجوى كرم صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وظهرت نجوى في الصور داخل سيارة بإطلالة متميزة مرتدية جمبسوت جلد ومعطف طويل باللون البرتقالي ، معتمدة على المكياج الناعم الذي أبرز جمال وجهها وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال نجوى ورشاقتها.

يُذكر ان نجوى من مواليد 26 شباط 1966 أي عمرها 57 عاماً.