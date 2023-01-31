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فنون ومشاهير

فيلم جديد عن حياة "ملك البوب" مايكل جاكسون.. والبطل مفاجأة!

Lebanon 24
31-01-2023 | 05:00
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أعلن استوديو (لايونزجيت) أن جعفر جاكسون (26 عاما)، نجل شقيق مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، سيجسد شخصية عمه في فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم "مايكل".
وأضاف ليونزجيت في بيان أن "مايكل يضطلع بمهمة استكشاف الرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب، وأحد أشهر الشخصيات في هذا الكوكب".
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وسيتناول الفيلم جميع جوانب حياته وأبرز عروضه التي وضعته على طريق التحول إلى "أيقونة في عالم الموسيقى".
وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه غراهام كينغ، اللذان قالا إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على تجسيد شخصية عمه.
وقال كينغ في بيان صحفي: "كان من الواضح أنه الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور".
ولم يتطرق لايونزجيت بشكل مباشر إلى أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في قصة جاكسون، وهي محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في عام 2005.

وفي تلك السنة، برأت هيئة محلفين في كاليفورنيا جاكسون في قضية الاعتداء الجنسي على صبي يبلغ من العمر 13 عاما.

كان جاكسون نجما وهو في مرحلة الطفولة مع فرقة البوب الخاصة بعائلته (جاكسون 5) التي انطلق منها في مسيرته المهنية الفردية التي جعلته أحد أشهر الأشخاص في زمنه قبل وفاته في عام 2009 عن عمر يناهز الخمسين. (الحرة)
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