صور تُعرض لأول مرة تعيد الراحلة ذكرى إلى الأضواء مجدداً

بعد 20 عاماً، عادت الراحلة ذكرى باسمها وصورها إلى الأضواء مجدداً، من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت صورا جديدة لها بكثرة.

وفي التفاصيل، شارك المصور السعودي عبد الرحمن بن فهد صورا جديدة وحصرية لم تعرض من قبل للراحلة ذكرى عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها "أول صورتين حصرية لذكرى تعرض للمرة الأولى".

وقال عبد الرحمن المتخصص في تصوير الفنانين، إنه اشترى حقوق عرض الصور من إحدى الجهات من دون أن يسميها، وعدل على ألوانها عبر تقنية "الفوتوشوب"، لتناسب التطور التكنولوجي المتقدم.

اول صورتين حصرية

لذكرى تعرض للمره الاولى pic.twitter.com/exs4z1NqN6 — عبدالرحمن بن فهد (@abdo_4444) January 27, 2023 Advertisement

وظهرت ذكرى في صورة وهي مبتسمة، وتضع شالا أزرق على رأسها، وفي الأخرى ظهرت في جاكيت أبيض، وبين عبد الرحمن بن فهد، أنه أجرى تعديلات على الصورتين. (et arabic)