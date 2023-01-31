الراقصة شمس تنهار من البكاء بسبب الفنان الشهير: صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه

انهارت الراقصة شمس طليقة الفنان سعد الصغير، أثناء الحديث عنه وعن خلافاتهما خلال الفترة الماضية، كاشفة عن تصويره لها أثناء نومها وهي مجردة من ملابسها.

وقالت خلال تصريحات لها: "سعد الصغير صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير، ومش عارفة عايز مني إيه.. وقالي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني".

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وتوجهت شمس لطليقها سعد الصغير، قائلة: "مش عارفة بتعمل معايا كده ليه ولا عايز مني إيه، أنت عندك بنت خاف عليها وحسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وأضافت: "كنت حامل في الشهر السابع و10 أيام، ومكنش في أي حاجة أو مشكلة، ومكنتش عايزة أخلّف منه، وقالي قبل كده متنزليش الطفل ده وبعد كده غير رأيه".

وأكدت أن الفنان سعد الصغير أصر على إجهاضها، مضيفة: "بعدها بفترة جابلي بلطجية ودخل عليا البيت من 12 الضهر وفضل يكلم الدكاترة ويضربني، والدكتور قالي مش هينفع تعملي العملية لأن الجنين عمره 7 شهور، راح سعد قال للدكتور أنت هتعملها يعني هتعملها، والدكتور قالي هعملك العملية وأجهضني". (القاهرة 24)