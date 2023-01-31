Advertisement

فنون ومشاهير

الراقصة شمس تنهار من البكاء بسبب الفنان الشهير: صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه

Lebanon 24
31-01-2023 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1034021-638107587321208309.jpg
Doc-P-1034021-638107587321208309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهارت الراقصة شمس طليقة الفنان سعد الصغير، أثناء الحديث عنه وعن خلافاتهما خلال الفترة الماضية، كاشفة عن تصويره لها أثناء نومها وهي مجردة من ملابسها.
 
وقالت خلال تصريحات لها: "سعد الصغير صورني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير، ومش عارفة عايز مني إيه.. وقالي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني".
Advertisement
 
وتوجهت شمس لطليقها سعد الصغير، قائلة: "مش عارفة بتعمل معايا كده ليه ولا عايز مني إيه، أنت عندك بنت خاف عليها وحسبي الله ونعم الوكيل فيك".
 
وأضافت: "كنت حامل في الشهر السابع و10 أيام، ومكنش في أي حاجة أو مشكلة، ومكنتش عايزة أخلّف منه، وقالي قبل كده متنزليش الطفل ده وبعد كده غير رأيه".
وأكدت أن الفنان سعد الصغير أصر على إجهاضها، مضيفة: "بعدها بفترة جابلي بلطجية ودخل عليا البيت من 12 الضهر وفضل يكلم الدكاترة ويضربني، والدكتور قالي مش هينفع تعملي العملية لأن الجنين عمره 7 شهور، راح سعد قال للدكتور أنت هتعملها يعني هتعملها، والدكتور قالي هعملك العملية وأجهضني". (القاهرة 24)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2023-01-31
02:54 | 2023-01-31
02:00 | 2023-01-31
00:43 | 2023-01-31
23:00 | 2023-01-30
16:00 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website