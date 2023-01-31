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فنون ومشاهير

وفاة فنان شهير عن 81 عاماً... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 06:03
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توفي عن 81 عاماً المغني الأميركي باريت سترونغ، أحد أبرز أسماء شركة "موتاون" للإنتاج التي ألّف لها الراحل بعضاً من أشهر أغنياتها، على ما أعلن متحف "موتاون".
 
وولد المغني الأميركي في ولاية ميسيسيبي ونشأ في عاصمة السيارات في الولايات المتحدة. وأطلق عام 1959 أغنية "موني" ("Money")، وهي أول عمل تولت إنتاجه شركة "موتاون" التي كان لها تأثير كبير على أنواع عدة من الموسيقى بينها السول والبلوز.
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وشارك سترونغ إلى جانب نورمان ويتفيلد، وهو مؤلف آخر لـ"موتاون ريكوردز"، في كتابة عدد من الأغاني التي لاقت رواجاً أهمها "آي هورد إت ثرو ذي غريبفاين" و"دجاست ماي إيمادجينايشن".

ونقلت مجلة بيلبورد المتخصصة عن مؤسس "موتاون" بيري غوردي قوله إنّ الأغاني التي ألّفها سترونغ مع نورمان ويتفيلد "كانت ثورية لناحية النغمات وجسدت روحية تلك الحقبة"، مضيفاً ان "باريت كان عضواً مؤسسا لعائلة "موتاون"، وسنفتقده جداً".
 
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