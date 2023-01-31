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فنون ومشاهير

لهذا السبب تريد كيم كارداشيان التقرب من زوجة كانييه ويست الجديدة

Lebanon 24
31-01-2023 | 14:00
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فاجأ مغني الهيب الهوب المثير للجدل، كانييه ويست، العالم بزواجه من بيانكا سينسوري، الموظفة التي تعمل لديه منذ عام 2020.

وبعدما أقام ويست حفل زفاف سرياً، لم يصدر أي رد أو تعليق على الأمر من قبل طليقته نجمة برامج الواقع الأولى في العالم، كيم كارداشيان، التي فضلت التزام الصمت، وإكمال حياتها بشكل طبيعي، كأن شيئاً لم يكن.
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إلا أن الأخبار تشير إلى أن كارداشيان باتت تريد التعرف على زوجة طليقها، والتقرب منها كونها ستكون زوجة أب لأطفالها من ويست، وسيكون لها دور رئيسي في حياتها وحياتهم.

وبحسب الوثائق القانونية والاتفاق بين كيم وويست، الذي تم بعد الطلاق، سيتم تقسيم وقت الأطفال بين والدَيهم المنفصلين، وبالتالي فإن بيانكا سينسوري ستكون جزءاً اساسياً من حياتهم المستقبلية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن البريطانية"، فإن كيم قامت فعلاً بالتقرب من كانييه ويست وزوجته الجديدة، وطلبت عقد اجتماع شخصي لتدارس وضع الأطفال. 
ويضيف التقرير أن كيم تريد التعرف على سينسوري، المرأة التي من المحتمل أن تمضي وقتاً مع أطفالها الأربعة، عندما يقضون وقتاً عائلياً مع والدهم. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
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