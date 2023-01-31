تغريم محمد رمضان بمبلغ مالي كبير بسب اعلامي شهير

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أعلنت المحكمة الاقتصادية، حكمها في الدعوى التي أقامها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بسبه وقذفه وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،وقضت المحكمة بتغريم رمضان 300 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المضادة التي أقامها رمضان ضد عمرو أديب.وكانت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر، قد أحالت العرائض المقدمة من أديب، ضد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 31 كانون الثاني للحكم.وكشفت التحقيقات في القضية تعمد الفنان إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.