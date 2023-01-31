Advertisement

فنون ومشاهير

تغريم محمد رمضان بمبلغ مالي كبير بسب اعلامي شهير

Lebanon 24
31-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1034142-638107813573174509.jpg
Doc-P-1034142-638107813573174509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المحكمة الاقتصادية، حكمها في الدعوى التي أقامها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بسبه وقذفه وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،

وقضت المحكمة بتغريم رمضان 300 ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا، كما قضت برفض الدعوى المضادة التي أقامها رمضان ضد عمرو أديب.
Advertisement

وكانت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر، قد أحالت العرائض المقدمة من أديب، ضد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 31 كانون الثاني للحكم.

وكشفت التحقيقات في القضية تعمد الفنان إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-01-31
14:00 | 2023-01-31
11:50 | 2023-01-31
11:20 | 2023-01-31
11:00 | 2023-01-31
09:15 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website