طليقة فنان شهير تتّهمه بإجهاض طفلها وبتصويرها عاريةً!

كشفت الراقصة شمس، طليقة الفنان سعد الصغير، عن تعذيبه لها وضربها وسحلها لإجهاضها في شهرها السابع من الحمل، مؤكدةً أنه صوّرها أثناء نومها وهي مجردة من الملابس.







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وقالت شمس خلال تصريحات صحافية: "صوّرني وأنا عريانة ونايمة جنبه على السرير، ومش عارفة سعد الصغير عايز مني إيه... وقالي لو عرفتي تعملي حاجة أولاني اعملي تاني، هو كان هنا في البلد اللي أنا عايشة فيها من أسبوعين وكان عايزني أروح معاه السفارة وأرجعله، وقالي هعمل فيكي اللي أنا عايزه".

هذا ووجهت شمس رسالة الى سعد الصغير، قالت فيها: "مش عارفة بتعمل معايا كده ليه ولاّ عايز مني إيه، أنت عندك بنت خاف عليها وحسبي الله ونِعم الوكيل فيك".





أما عن تفاصيل خلافها معه، فقالت: "معرفش ليه سعد الصغير عمل معايا كده، كنت حامل في الشهر السابع و10 أيام، ومكنش في أي حاجة أو مشكلة، ومكنتش عايزة أخلّف منه، وقالي قبل كده متنزليش الطفل ده وبعد كده غيّر رأيه".





وأشارت الى أنه أصرّ على إجهاضها، موضحةً: "بعدها بفترة جابلي بلطجية ودخل عليا البيت من 12 الضهر وفضل يكلّم الدكاترة ويضربني، والدكتور قالي مش هينفع تعملي العملية لأن الجنين عمره 7 شهور، راح سعد قال للدكتور أنت هتعملها يعني هتعملها، والدكتور قاللي هعملك العملية وأجهضني"، وتابعت: "حدث العديد من الخلافات بيني وبين سعد بعد اكتشافي استمرار علاقته بزوجته الأولى وعدم انفصالهما".



وأردفت شمس بالقول إن سعد اختطفها مع وصديقتها وزوجها اللذين كانت تقيم لديهما في الإسكندرية بمساعدة عدد من البلطجية، كما أنه اعتدى عليها بالضرب موضحةً: "جابني من شعري وفضل يقولي ألفاظ وحشة، وخدني من إسكندرية وضرب فيا لحد القاهرة".



وتابعت: "سعد الصغير كان بيضربني بالبوكس وسحلني ونزّلني من العربية على الطريق الصحراوي وفضل يضربني بالجزمة في وشي، والدم كان بينزل من كل حتة في جسمي".





كما أكدت الراقصة شمس أن سعد الصغير أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة وعقد زواج، قائلةً: "في شهر 8 سنة 2011، مضيت إيصالات أمانة ومضيت على عقد جواز وأوراق إنه ملمسنيش".