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فنون ومشاهير

مطرب لبناني يعترف: جرّبت الكوكايين والحشيش

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:50
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تحدّث الفنان ربيع الأسمر عن الإغراءات التي يتعرض لها الفنان كالتعاطي وإدمان الكحول والمخدرات، مؤكداً أنه جرّب كل هذه الأمور ولكنه تمكن من الصمود في وجه تلك المغريات. وقال خلال حديث صحافي إنه "كان يرى بعينه نجوماً كباراً يتعاطون المخدّرات والكحول، ولكنه كان يعتذر وينسحب ليشاهدهم من غرفة أخرى".
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وكشف الأسمر أنه "جرّب تعاطي الكوكايين ومخدّر الحشيش مرة واحدة من باب الفضول، قبل أن يتوقف عن الاستمرار في هذه التجربة"، مضيفاً: "عندي محل لبيع الكحول، لكني ما بشرب وبحافظ على صلاتي وصيامي وقراءة القرآن، ورح أترك قريباً الاسترزاق من بيع الخمر، لأن ما في شي بدوم غير مال الحلال".

 
وأشار إلى أنه درس علوم الدين وأصوله، متابع: "خفت على الدين من حالي، خفت ما كون قد المسؤولية، خفت أسيء للدين بتصرفاتي".

 
وعن تعدّد تجاربه في الزواج، أكد أنه تزوج لأول مرة في سنّ صغيرة، مما دفعه لتكرار التجربة أكثر من مرة، بعد نضجه واستطاعته الحكم على الأمور بصورة أفضل.

إلى ذلك، رفض ربيع الأسمر دخول ابنته مجال الفن رفضاً تاماً، على الرغم من شغفها بالغناء، ولكنه أقنعها بأن طريق الفن سيئ وليس نظيفاً، قائلاً: "حتى لو كانت ابنتي تحب الغناء والفن، فأنا أفضّل الحفاظ عليها بعيداً عن الإغراءات والطرق المشبوهة، خاصة في الوقت الحالي".
المصدر: لها
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