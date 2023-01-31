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فنون ومشاهير

"مش كلنا محمد رمضان".. ممثلة مصريّة تثير الجدل!

Lebanon 24
31-01-2023 | 16:00
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تحدّثت الممثلة سحر رامي عن الصعوبات التي يواجهها مَن يعملون في مهنة التمثيل، وقالت: "الناس فاكرين أن كل الفنانين بيلعبوا بالفلوس وعايشين في قصور، ولكن مع الأسف مش كلنا محمد رمضان ومننا مش لاقيين فلوس يصرفوا على عيالهم وبيوتهم؛ لأن مهنة الفن صعبة وكلها حظ ومواسم".
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وأشارت في تصريحات صحافية الى ان "الزمن اتغير ودلوقتي كل فنان بقى معاه 5 مساعدين، واحد يولّع له سيجارة ومساعد تاني يجبله أكل، إحنا زمان مكناش كدا ومع الأسف التكنولوجيا والتمثيل بقى أسهل من زمان والمشاهد ممكن تتقطع والدنيا تطورت عكس زمان ولكن مع الأسف الفكر راح، وأي واحد بيقول نكتة بيفتح الكاميرا وبيعملها مسلسل".


وعن مقارنة محمد رمضان بالراحل أحمد زكي، قالت سحر رامي: "مقارنة محمد رمضان مع أحمد زكي مستحيلة؛ دا ظلم لأن مفيش حد شبه التاني، أنا شخصياً مش شبه نفسي كمان 10 سنين، ومفيش حاجة اسمها فنان له خليفة، بأمارة مين محمد رمضان خليفة أحمد زكي؟ دا العصر مختلف والأدوار مختلفة وحتى الأرقام اتغيرت مكنش فيه حد زمان بياخد المبالغ الموجودة دلوقتي".
المصدر: لها
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