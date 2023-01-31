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فنون ومشاهير

بعد خبر اعتزالها... فنانة كبيرة تخرج عن صمتها

Lebanon 24
31-01-2023 | 23:00
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نفت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الأخبار المتداولة عن اعتزالها التمثيل "بسبب عدم مقدرتها على تحمّل أعباء المهنة بعد تقدّمها في السنّ".


وأكدت أيوب لـ"لها" أنها لن تعتزل الفن إلا في حال وفاتها فقط، وقالت: "هو معنى إن أي ممثل أو ممثلة كبرت في السن يقولوا خلاص دي لازم تعتزل وتقعد في البيت، اللي بيقولوا الكلام ده ناس فاضية في الفكر، أنا مش هاعتزل طول ما فيا نفس أمثل ومش هاسيب التمثيل إلا لما أموت، عيب كده".
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وأضافت: "كل شوية تطلع إشاعة عن حد من الممثلين الكبار إنه مات أو اعتزل دي قلة أدب وكفر، دول ناس ميعرفوش ربنا".


إلى ذلك، تشارك سميحة أيوب في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حضرة العمدة"، والذي تقوم ببطولته الفنانة روبي ويشارك فيه الكثير من الفنانين، بينهم: إدوارد، محمد محمود عبد العزيز؛ والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى.
 
المصدر: لها
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