موقف طريف لنجوى كرم داخل الطائرة: قولك مغلطين؟ شاهدوا الفيديو

توافد عدد من نجوم العالم العربي الى الرياض للمشاركة في احياء حفل "صوت الارض" المخصص لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح في الرياض.

وقد وصلت الفنانة نجوى كرم التي نشرت على حسابها الخاص عبر انستغرام مقطع فيديو لها من الطائرة خلال توجهها الى الرياض.

وبدت نجوى في الفيديو وهي تجلس في الطائرة حيث قررت امضاء وقتها بحل لعبة "الكلمات المتقاطعة" الا انه للمصادفة، رأت صورتها داخل اللعبة مرفقة بسؤال عن صاحبة الصورة.

وعلقت نجوى خلال الفيديو: "عجبني هيدا السؤال انو مطربة لبنانية صاحبة الصورة، مين هيي قولكن؟ انا لقيتا، بلكي تكون نجوى كرم، قولكن مغلطين؟". (الجديد)