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فنون ومشاهير

جورجينا رودريغيز تتسوق في أحد المراكز التجارية في الرياض.. وصورة جديدة لابنتها بيلا

Lebanon 24
01-02-2023 | 05:00
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شاركت عارضة الازياء جورجينا رودريغيز حبيبة لاعب "النصر" السعودي كريستيانو رونالدو مجموعة صور لها خلال تواجدها في إحدى مولات الرياض.

 

ونشرت جورجينا الصور على حسابها على انستغرام وظهرت من أمام محلات الو يوغا التي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس اليوغا في جميع أنحاء العالم، ومقرها لوس أنجلوس.

 

واكتفت جورجينا خلال مشاركة الصور بوضع رمز لقلب باللون الأحمر ومانشين لماركة Alo Yoga التي افتتحت عدة أفرع لها مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، و مثلتها نجمات شهيرات منهن مايلي سايرس وجنيفر لورانس وسكارليت جوهانسون وغيرهن.

 

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وكان لافتًا خلال "الستوري" التي شاركتها جورجينا ظهور صورة لوجه طفلة معها على ما يبدو أنها لابنتها بيلا إزميرالدا من داخل المصعد، حيث وضعت رمز قلب على الصورة. (تركيا الآن)

 
 
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