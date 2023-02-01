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فنون ومشاهير
توجيه تهمة القتل لممثل شهير.. هل يُسجن لـ5 سنوات؟
Lebanon 24
01-02-2023
|
08:35
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وُجّهت إلى الممثل الأميركي أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم "راست" عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بتهمة "الإهمال"، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية.
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وأوضحت المدعية العامة أن التهمة نفسها وُجّهت أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم.
وفي حال إدانة بالدوين وريد بتهمة القتل غير العمد قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً، لكن في حال أُدينا بـ"الإهمال" قد يُعاقبان بالسجن خمس سنوات كحد أقصى. (العربية)
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