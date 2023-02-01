توجيه تهمة القتل لممثل شهير.. هل يُسجن لـ5 سنوات؟

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وُجّهت إلى الممثل الأميركي أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم "راست" عام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بتهمة "الإهمال"، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية.وأوضحت المدعية العامة أن التهمة نفسها وُجّهت أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم.