الفاشينيستا الشهيرة تخضع لعملية قصّ معدة... والخوف من أن تلقى مصير نجل "الوسوف" يُقلق الجمهور

كشفت نجمة شبكات التواصل الاجتماعي الفاشينيستا زين كرزون خضوعها لعملية "قص معدة".



وقالت شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون عبر خاصية القصص المصورة (ستوري) في "إنستغرام": "صباح الخير من المستشفى، أنا داخلة اعمل عملية، وأطلب من كل المتابعين يدعوا لي بالسلامة".

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وأضافت: "هذه العملية صرلي فترة طويلة عم فكر فيها، وأخيرا أخذت القرار، وهذا القرار بالنسبة لي هو القرار الصحيح والأنسب لي صحياً، حتى اقدر كمل حياة صحية، وحياة خالية من أي أمراض وخالية من أي شيء ممكن يأثر على صحتي وحركتي".



وتابعت: "أنا من فترة سنة أصبح لدي زيادة في الوزن من الأدوية التي أخذتها، والإنسان بعد ما يزيد وزنه بيضل مكمل على هذا المسار، معدتي للأسف كبرت شوي، وهاد الشي كتير ضايقني، وإلى فترة متضايقة ومش عاجبني وزني وحركتي مش متل الأول، وكل حياتي تغيرت بسبب زيادة الوزن".



وتعرضت كرزون لانتقادات واسعة وقلق الجمهور بسبب مخاطر العملية التي راح ضحيتها أخيراً وديع نجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف. (لها)