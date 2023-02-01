إليسا تحقق إنجازاً فريداً لم يسبقها إليه النجوم العرب.. اليكم التفاصيل

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا وصول مشاهدات أغانيها في عام واحد، إلى رقم البليون على موقع "يوتيوب"، لتصبح بذلك الفنانة العربية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز.



وتصدّر وسم (هاشتاغ) "Elissa1Year1Billion" شبكات التواصل الاجتماعي في عدد كبير من الدول العربية، على غرار لبنان والسعودية ومصر وليبيا وسورية.

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وتستعد إليسا للمشاركة في مهرجان "هلا فبراير" في الكويت، من خلال إحياء حفلة فنية مع الفنان السعودي عبد الله الرويشد على مسرح "إرينا" في 17 شباط المقبل. (لها)