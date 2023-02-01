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فنون ومشاهير

رزان جمال تشوّق متابعيها للحلقات المقبلة من مسلسل "الثمن".. والجمهور: "شو حلوة" (صور)

Lebanon 24
01-02-2023 | 11:00
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شوقت الفنانة اللبنانية رزان جمّال جمهورها ومتابعيها، للأحداث الجديدة والمقبلة من مسلسل "الثمن"، الذي يتم بثه حالياً على منصة شاهد.
وشاركت رزان مجموعة من الصور لها على "انستغرام"، وثّقتها من كواليس تصوير المسلسل، برفقة الفنان السوري باسل خياط، الذي يشاركها بطولة العمل.
وكتبت رزان في تعليقها على الصور: "بتمنى أنو كل المشاهدين يكونوا قضوا عطلة نهاية أسبوع حلوة... عنجد ما في ألطف وأحلى منكن! شو بتتوقعو يصير الأسبوع الجاي؟".
وتفاعل عدد كبير من جمهور رزان ومتابعيها مع منشورها، معربين لها عن إعجابهم بالعمل وبشخصيتها فيه، متمنين لها التميز والنجاح دوماً.
 
واشاد الجمهور بجمالها الساحر، وقال البعض: "رزان انت كتير حلوة"  (سيدتي)
 
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