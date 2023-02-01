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فنون ومشاهير

تصغره بـ31 عاماً.. توجت ملكة وهكذا اكتسبت شهرتها فمن هي نادية زوجة مارك انطوني؟ (صور)

Lebanon 24
01-02-2023 | 16:00
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تزوج المغني العالمي مارك أنتوني 54 عامًا، من عروسه الرابعة نادية فيريرا 23 عاما، بعد خطوبة استمرت لمدة ثمانية أشهر.

وأقام أنتوني، زوج جينيفر لوبيز السابق ووالد ابنيها التوأم، حفل فاخر في متحف بيريز للفنون في ميامي.
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معلومات عن نادية فيريرا زوجة مارك أنتوني:

نادية فيريرا عارضة أزياء من باراغواي، من مواليد 10 ايار 1999

 فازت بلقب ملكة جمال باراغواي، ومثلت فيريرا باراغواي في مسابقة ملكة جمال الكون 2021، حيث احتلت المركز الثاني.

توجت فيريرا بلقب ملكة جمال الكون في باراغواي 2015، واحتلت المركز الثالث في مسابقة ملكة جمال الكون في سن المراهقة.
 


كعارضة أزياء، حصلت فيريرا على التقدير لأول مرة في عام 2018، بعد اختيارها للمشاركة في عرض خريف وشتاء 2018 لـ Custo Barcelona في أسبوع الموضة في نيويورك.

ظهرت فيريرا لأول مرة في حملات باترول جينز التجارية وغيرها من الحملات الإعلانية.

انجذبت وسائل الإعلام إليها بعد واقعة عرض أزياء Asunción، حيث انزلق فستانها الحريري وكشف صدرها، مما جذب انتباه وسائل الإعلام، وقالت حينها إنه كان من غير المهني إصلاح فستانها أثناء المشي، لذلك واصلت المشي والوقوف، مما أثنى نادي المعجبين بها على رد فعلها.

أصبحت فيريرا من المشاهير المحليين بعد مشاركتها في Telefuturo's Parodiando ، وهو برنامج تلفزيوني عام 2015 يقوم فيه المشاركون بأداء محاكاة ساخرة لمطربين مشهورين، وذلك لمحاكاة ساخرة لفنانين مثل تايلور سويفت وفيوليتا. (نواعم) 

المصدر: نواعم
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