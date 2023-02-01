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فنون ومشاهير

حسين الجسمي.. "أستاذ في الدنيا"

Lebanon 24
01-02-2023 | 23:00
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يعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حالة من الانتعاش الفني، بعد إعلان خبر زواجه، حيث طرح الجسمي أحدث أغانيه باللهجة المصرية التي تحمل اسم "أستاذ في الدنيا"، وذلك عبر قناته الرسمية على " يوتيوب".

وأغنية "أستاذ في الدنيا"، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.
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وطرح الفنان حسين الجسمي خلال الأيام الماضية أغنية تحمل اسم " يا رب تكون بخير" عبر قناته الرسمية على "وتيوب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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