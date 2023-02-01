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فنون ومشاهير

والد طفل قتل دهساً على يد نجل فنان شهير يكشف ما حدث.. تفاصيل مؤلمة

Lebanon 24
01-02-2023 | 16:20
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روى المواطن المصري محمود الشوربجي والد الطفل عمر الذي قتل بسبب السرعة الجنونية لسيارة يقودها نجل فنان مصري شهير التفاصيل المرعبة للحادث.

وقال انه كان يقود سيارته برفقة زوجته وابنيه فجر الثلاثاء في الإسكندرية، ليفاجىء بسيارة مسرعة قادمة من الخلف تطيح بسيارته وتجعلها تنقلب به وباسرته على جانب الطريق.
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وأضاف أن قوة الاصطدام جعلته يفقد وعيه للحظات لكنه تمكن من الخروج وزوجته من السيارة، ليكتشف ان نجله الأكبر عمر وكان نائما في المقعد الخلفي غارقا في دمائه، وفاقدا تماما للوعي، مشيرا إلى أن الشرطة طوقت المكان بسرعة والقت القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث واصطحبته معها للتحقيق معه.
 
وتابع أنه وبمساعده الأهالي سارع لنقل نجله إلى المستشفى حيث فارق الحياه هناك متأثرا بإصابته القوية ، مؤكدا أن تقرير الأطباء أكد اصابته بنزيف في المخ والأذنين وجروح قطعية بالرأس وسجحات بالوجه .

وكان طفل يبلغ من العمر 9سنوات قد لقى مصرعه بعد اصطدام سيارة يقودها نجل الفنان المصري إيمان البحر درويش بسيارة تقله مع أسرته في أحد شوارع محافظة الإسكندرية شمال مصر.

وتبين من التحريات أن نجل الفنان ويدعى اسلام كان يقود سيارته بسرعة جنونية بشارع المشير في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية واختلت عجلة القيادة في يده، ما تسبب في اصطدامه بسيارة أمامه ووفاة طفل كان يجلس في مقعدها الخلفي. (العربية)  
المصدر: العربية
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