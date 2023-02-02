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فنون ومشاهير

والد بيلا وجيجي حديد عن اعتزازه بأصوله الفلسطينية: إننا هدية من الله

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:00
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كشف والد عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، المطور العقاري محمد حديد، عن تفاصيل حياته منذ ولادته في مدينة الناصرة الفلسطينية، مرورا بمراحل اللجوء التي انتقل إليها وصولا إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب حديد عن اعتزازه بأصوله الفلسطينية، قائلا إنه وعائلته محظوظون بكونهم فلسطينيي الأصل.
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وخلال استضافته في برنامج “ABtalks”، مع الاعلامي أنس بوخش على يوتيوب، قال حديد: "هناك شيء أرغب برؤيته في حياتي وهي الحرية والمزيد من التعاطف نحو شعبي في فلسطين، وأعتقد أن هذا الشيء الوحيد الملتصق بي، وأتمنى أن كان بإمكاني إصلاحه، لا نريد القتال، أنا لا أحب تدمير الآخرين، ولكن الحرص على أن نسترد حقوقنا، والعيش بسلام وكرامة".

ولفت محمد حديد: "بنيت مسجدا ومدرسة لكي يستطيع أبنائي جيجي وبيلا وأنور تعلم اللغة العربية، ولقد كان ذلك أنانيا لأنني أردتهم تعلم اللغة العربية فقط وربما القليل عن الدين الإسلامي إن رغبوا بذلك"، خاتما كلامه بالقول: "أقول لأولادي إننا هدية من الله، نحن محظوظون بكوننا فلسطينيون، نحن الفلسطينيون مثل الزهرة التي تفتح وهي نادرة ولكنها تأبى أن تستسلم وتستمر أن تزهر مجددا، كوني فلسطيني هو أمر مميز للغاية وفصيلة نادرة لا تريد أن تموت". 
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