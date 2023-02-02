بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)

أبدت الممثلة جوانا كركي سعادتها بالهجوم الذي تعرضت له منذ فترة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تغير في طريقتها الانتقادية، مشيرة الى أنها كانت على ثقة أن الحروب التي تشن ضدها واتهامها بالإساءة للمرأة الجنوبية لن تجدي نفعا.

وقالت جوانا: "على أي أساس بحلّلوا دمّي؟.. لن أتوقف عن الانتقادات ومش فارقة معي".

وأشارت كركي إلى أنها لا تحبذ أبدا التواجد الدائم على الهواء، وهذا ما جعلها تظهر في فقرة ضمن برنامج "فشة خلق" الذي تقدمه الإعلامية داليا أحمد على قناة "الجديد".

وتطرقت جوانا إلى حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لن تتخذ قرار الارتباط مجددا، على الرغم من أن حلم الأمومة يراودها، إلا أنها ترى ما يحدث مع صديقاتها وما يعيشه الأولاد عند اتخاذ قرار الانفصال. (فوشيا)