الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة شهيرة: "أخذها فجأة.. لم يكن لدي الوقت حتى لأقول وداعا" (صور)

أعلنت الفنانة ميرفا قاضي عن وفاة خالتها في فرنسا، بعد إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت قاضي مجموعة من الصور لخالتها، وتوجّهت لها برسالة مؤثّرة قالت فيها:

"8 شباط 1964

30 كانون الثاني 2023

إيرين كاستاغنو بيغوان



أريد أن أصرخ من شدّة ألمي!



لم أكن لأتخيل أبداً أن أضطر للسفر إلى جنازة خالتي العزيزة.



منذ وقت ليس ببعيد، قلت لأمي أنني أرغب كثيرًا في الالتقاء مرة أخرى كعائلة ، معًا. عائلة خالتي وإخوتي وأمي...

لكن القدر قرر خلاف ذلك.

لقد سلب هذا الحدث المحزن حلمي.

أمي الثانية التي عشقتها.

الحزن والدموع التي لا تنتهي.

حزن لا نهائي يحترق بداخلي.

كل شيء هنا يذكرني بحضورها، كل شيء على الإطلاق.

35 عامًا من حياتي بذكريات تحوم في رأسي.

أخذها الموت فجأة ...

لم يكن لدي الوقت حتى لتقبيلها وأقول وداعا ...



"لقد قطعت 77 كلم بدراجتي الكهربائية الجديدة.. سأستمتع بوقتي" ترسلني قبل دخول مستشفى الطوارئ في اليوم التالي.

سيتم تشخيص سرطان نادر وخطير بعد أيام قليلة.

كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة

ستبقى رسائلها الصوتية محفورة في ذاكرتي:

"حبيبتي، أريد أن أستمر في ركوب الدراجات وخاصة أن أرى ابني لوريس يصبح جراحًا".

"أنا أحبك. العائلة هي كل شيء بالنسبة لي"



نعم يا خالة لوريس سيكون جراحا وقد وعدك بذلك وستفتخرين به وميشال وكريستوفر. نحن نحب بعضنا البعض كثيرا



الآن تبدو لي كوت دازور مظلمة جدًا وفارغة.

سأحافظ على صوتك ، ورائحتك ، وروح الدعابة ، كل هذه السنوات من السعادة، والضحك، والنزهات، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة في الغابة، والركض، والتزلج، والشاطئ، وهناك الكثير لدرجة أنني لن أتمكن أبدًا من اقتباس كل شيء.



روحك ستعيش دائما في داخلي خالتي الحبيبة.



ارقدي في سلام. في يوم من الأيام سنلتقي مرة أخرى ولن نترك بعضنا البعض أبدًا.

أحبك".