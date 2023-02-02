Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة شهيرة: "أخذها فجأة.. لم يكن لدي الوقت حتى لأقول وداعا" (صور)

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1034698-638109383258443034.jpg
Doc-P-1034698-638109383258443034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الفنانة ميرفا قاضي عن وفاة خالتها في فرنسا، بعد إصابتها بمرض السرطان.
 
ونشرت قاضي مجموعة من الصور لخالتها، وتوجّهت لها برسالة مؤثّرة قالت فيها:
 
"8 شباط 1964
30 كانون الثاني 2023
إيرين كاستاغنو بيغوان

أريد أن أصرخ من شدّة ألمي!

لم أكن لأتخيل أبداً أن أضطر للسفر إلى جنازة خالتي العزيزة.

منذ وقت ليس ببعيد، قلت لأمي أنني أرغب كثيرًا في الالتقاء مرة أخرى كعائلة ، معًا. عائلة خالتي وإخوتي وأمي...
لكن القدر قرر خلاف ذلك.
لقد سلب هذا الحدث المحزن حلمي.
أمي الثانية التي عشقتها.
الحزن والدموع التي لا تنتهي.
حزن لا نهائي يحترق بداخلي.
كل شيء هنا يذكرني بحضورها، كل شيء على الإطلاق.
35 عامًا من حياتي بذكريات تحوم في رأسي.
أخذها الموت فجأة ...
لم يكن لدي الوقت حتى لتقبيلها وأقول وداعا ...

"لقد قطعت 77 كلم بدراجتي الكهربائية الجديدة.. سأستمتع بوقتي" ترسلني قبل دخول مستشفى الطوارئ في اليوم التالي.
سيتم تشخيص سرطان نادر وخطير بعد أيام قليلة.
كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة
ستبقى رسائلها الصوتية محفورة في ذاكرتي:
"حبيبتي، أريد أن أستمر في ركوب الدراجات وخاصة أن أرى ابني لوريس يصبح جراحًا".
"أنا أحبك. العائلة هي كل شيء بالنسبة لي"

نعم يا خالة لوريس سيكون جراحا وقد وعدك بذلك وستفتخرين به وميشال وكريستوفر. نحن نحب بعضنا البعض كثيرا

الآن تبدو لي كوت دازور مظلمة جدًا وفارغة.
سأحافظ على صوتك ، ورائحتك ، وروح الدعابة ، كل هذه السنوات من السعادة، والضحك، والنزهات، وركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة في الغابة، والركض، والتزلج، والشاطئ، وهناك الكثير لدرجة أنني لن أتمكن أبدًا من اقتباس كل شيء.

روحك ستعيش دائما في داخلي خالتي الحبيبة.

ارقدي في سلام. في يوم من الأيام سنلتقي مرة أخرى ولن نترك بعضنا البعض أبدًا.
أحبك".
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:45 | 2023-02-02
07:19 | 2023-02-02
06:48 | 2023-02-02
06:35 | 2023-02-02
05:00 | 2023-02-02
02:59 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website