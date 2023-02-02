الفنان الشهير يعود الى السينما بعد غياب 18 عاماً.. والفيلم مفاجأة للجمهور!

علمت "لها" أن الفنان محمد فؤاد يستعد حالياً للعودة إلى السينما، بعد غياب أكثر من 18 عاماً منذ قدّم فيلمه الأخير "غاوي حب" مع الفنانة المعتزلة حلا شيحة، وذلك من خلال فيلم جديد يتم التحضير له حالياً وسوف يتم تصويره في أميركا.

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وكشف في حديث لـ"لها" أن الفيلم سوف يكون مفاجأة للجمهور، مؤكداً أنه يعقد جلسات عمل مع صنّاع الفيلم لاختيار باقي أبطاله.



من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء حفل في العاصمة الألمانية برلين، وهي المرة الأولى التي يُحيي فيها حفلاً في دولة أوروبية، وذلك في 17 شباط المقبل، حيث كشفت الشركة المنظّمة للحفل عن مفاجأة للسيدات وللثنائيات بمناسبة "عيد الحب". (لها)