مطربة شهيرة وشاركت في "ستار اكاديمي".. هذه الفنانة ستكون بطلة الى جانب تيم حسن

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ما زال تيم حسن يواصل تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الرمضاني الجديد "الزند" والذي يجسد من خلاله شخصية عاصي الزند بعد سلسلة من نجاحات "الهيبة " خلال الأعوام الماضية، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل خاصة بالعمل.وبحسب المعلومات فان نجمة ستار أكاديمي سارة فرح إنضمت أخيراً لفريق عمل مسلسل الزند، على أن تقدم شخصية مطربة تعيش بمضارب البدو والتي تقع فيها أهم أحداث المسلسل.