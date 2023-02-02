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فنون ومشاهير

مطربة شهيرة وشاركت في "ستار اكاديمي".. هذه الفنانة ستكون بطلة الى جانب تيم حسن

Lebanon 24
02-02-2023 | 07:45
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ما زال تيم حسن يواصل تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الرمضاني الجديد "الزند" والذي يجسد من خلاله شخصية عاصي الزند بعد سلسلة من نجاحات "الهيبة " خلال الأعوام الماضية، ومن خلال نواعم نكشف تفاصيل خاصة بالعمل.
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وبحسب المعلومات فان نجمة ستار أكاديمي سارة فرح إنضمت أخيراً لفريق عمل مسلسل الزند، على أن تقدم شخصية مطربة تعيش بمضارب البدو والتي تقع فيها أهم أحداث المسلسل.
 



والجدير بالذكر أن المسلسل ينتمي للدراما التاريخية الإجتماعية وتدور أحداثه خلال عام 1980 ، ويتم تصويره بين أكثر من دولة حيث يجري حالياً تصوير مشاهده بسوريا، على أن ينتقل بعدها فريق عمل المسلسل بين لبنان وتركيا لإنهاء مشاهد العمل. (نواعم) 


المصدر: نواعم
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