شاهد.. ابنة الفنان الشهير تتأثر لحظة لقائها مع شبيه والدها الراحل

التقت ابنة الفنان الراحل طلال مداح، بشبيه والدها في حفل "صوت الأرض" الذي أُقيم ليل أمس على مسرح محمد "عبده آرينا" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" لتكريم الفنان السعودي الراحل.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نغم مداح وهي في حالة تأثر ودهشة من نسبة الشبه الكبيرة مع شبيه والدها الذي اقترب منها وصافحها وسأل عن حالها.

نغم بنت طلال مداح مع شبيه والدها pic.twitter.com/bWSt9szAsi — Trend pase (@trend_pase) February 2, 2023 Advertisement

وأُقيم الحفل الضخم بناءً على مبادرة أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه"، والذي قال في كلمة ألقاها فور وصوله الى الحفل: "لا نسعى إلى تحقيق الأرقام القياسية، بل نطمح في عمل يليق بـ طلال مداح". (لها)