Advertisement

فنون ومشاهير

شاهد.. ابنة الفنان الشهير تتأثر لحظة لقائها مع شبيه والدها الراحل

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1034742-638109451799243530.jpg
Doc-P-1034742-638109451799243530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقت ابنة الفنان الراحل طلال مداح، بشبيه والدها في حفل "صوت الأرض" الذي أُقيم ليل أمس على مسرح محمد "عبده آرينا" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" لتكريم الفنان السعودي الراحل.
 
 
وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نغم مداح وهي في حالة تأثر ودهشة من نسبة الشبه الكبيرة مع شبيه والدها الذي اقترب منها وصافحها وسأل عن حالها.
 
Advertisement
 
وأُقيم الحفل الضخم بناءً على مبادرة أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه"، والذي قال في كلمة ألقاها فور وصوله الى الحفل: "لا نسعى إلى تحقيق الأرقام القياسية، بل نطمح في عمل يليق بـ طلال مداح". (لها)

فنون ومشاهير

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:45 | 2023-02-02
07:19 | 2023-02-02
06:35 | 2023-02-02
05:28 | 2023-02-02
05:00 | 2023-02-02
02:59 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website